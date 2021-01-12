На утро 12 января в Курской области всего зарегистрировано 22 880 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 170 человек.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1597 человек, на искусственной вентиляции легких – 143. Всего выписали 20 094 пациентов, в том числе 113 - за последние сутки.На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались 322 человека (+3, мужчины 39 и 58 лет, женщина 61 год).Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +95г. Железногорск +12Кореневский +8Курчатовский +8Советский +8Курский +7Солнцевский +6г. Льгов +5Медвенский +4Фатежский +3Льговский +2Пристенский +2г. Щигры +2Золотухинский +1г. Обоянь +1Обоянский +1г. Рыльск +1г. Суджа +1Хомутовский +1Щигровский +1Железногорский +1.