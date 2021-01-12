В Курской области выделили 46 мест для крещенский купаний. Три из них – на территории областного центра. В регионе спланирован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей. Для этого выделено 400 человек и более ста единиц техники.Во всех муниципальных образованиях будут работать оперативные группы, на базе ГУ МЧС по Курской области – оперативный штаб. В местах купаний будут дежурить спасатели местных пожарно-спасательных гарнизонов.К купелям предъявляются особые требования. Вблизи них необходимо обеспечить дежурство сотрудников полиции, спасателей, медицинских работников. Дно купелей должно быть очищено от посторонних предметов, установлены деревянные сходни, организовано освещение, места для питания и обогрева курян.Важный момент – наличие спасательных средств: круга, веревки, «Конца Александрова». В местах, где по практике прошлых лет выявляется неорганизованное купание, необходимо установить запрещающие знаки и аншлаги с информацией о запрете купания.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах.