12 января в 09:05 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Орловской. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 3, СПСЧ № 1 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.Загорание локализовали в 09:13, ликвидировали в 09:15. В квартире сгорела часть бытовой техники и мебель. Пожарные спасли 14 человек, из них трое детей. Эвакуировали 20 человек.К ликвидации пожара привлекались 25 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.