В последний день уходящего 2020 года в полицию с заявлением о краже из частного дома по улице Володарского Курска обратился 62-летний курянин. Мужчина был в отъезде, а по возвращению обнаружил, что замок входной двери вскрыт. Из дома исчезла металлическая ванна, а также хранившийся в помещении металл. Мужчина сразу обратился к правоохранителям.Полицейские раскрыли преступление за пару дней. В ходе отработок скупок приема металлолома сотрудники уголовного розыска обнаружили ванну, которую впоследствии опознал хозяин, а затем установили личность самого подозреваемого. 19-летний курянин проник ночью в дом и похитил оттуда имущество. На своем автомобиле он вывез и сдал ванну, а также металл на ближайшую скупку.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Курянин находится под подпиской о невыезде, сказали в УМВД.