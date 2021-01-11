В Межмуниципальном отделе МВД России «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества против 26-летний жительницы Курчатова, которая обманным путем через Интернет оформила кредит на свою знакомую. Она воспользовалась ее личными данными, вписала свой номер телефона и получила займ в девять тысяч рублей. Кредит оплачивать не стала, поэтому кредитная организация выставила претензии о выплате кредита и процентов по нему. Представители организации обратились в полицию с заявлением о привлечении к ответственности должника, рассказали в полиции.В процессе разбирательства выяснилось, что девушка, на которую был оформлен кредит, о нем и не подозревала. Полицейские напоминают гражданам об ответственном отношении к своим документам, это позволит не попасть в неприятную историю.