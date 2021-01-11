Сотрудники Сеймского отдела полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже имущества из дачного домика. С заявлением к правоохранителям обратился житель областного центра. Мужчина часто приезжал на свой участок зимой. Во время очередного визита он не обнаружил велосипеда и музыкального центра.- Сотрудники полиции незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого на территории садового общества. 46-летний житель областного центра признался, что проник в помещение через окно. Музыкальный центр он увез на похищенном велосипеде и планировал продать, - рассказали в полиции.Возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ее санкция предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.