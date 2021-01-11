ДТП произошло около шести вечера 11 января на трассе М-2 в Фатежском районе.- Водитель \\"Ниссан Тиида\\", личность которого сейчас устанавливается, ехал со стороны Москвы в направлении Курска. По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в \\"Даф\\" с полуприцепом, за рулем которого был 61-летний водитель. Автомобили двигались навстречу друг другу, - рассказали в ГИБДД региона.Затем произошло еще одно столкновение на дороге - с \\"Митцубиши Лансер\\", за рулем которого был 24-летний водитель.Водитель \\"Ниссан\\" погиб, водитель \\"Даф\\" госпитализирован. Полиция выясняет причины аварии.