С начала года пожарно-спасательные подразделения Курской области более 80 раз выезжали по тревоге. В регионе зарегистрированы порядка 30 пожаров. Причины их возникновения различны: короткое замыкание электропроводки, неисправность печного отопления, поджог. В огне 11 января погиб 71-летний мужчина.2 января в Суджанском районе выгорела кирпичная пристройка к жилому дому. Причина – неисправность дымохода отопительной печи. 4 января огонь уничтожил кровлю дома и имущество в Горшеченском районе. В ликвидации пожара участвовали добровольная пожарная команда села Бараново, добровольная пожарная дружина Куньевского сельского совета. 7 января сгорел жилой дом в Фатежском районе. Предположительной причиной стала неисправность печного отопления. 10 января огонь уничтожил деревянное бесхозное строение во Льговском районе. В тот же день в областном центре загорелся легковой автомобиль «Тойота – Хайлюкс». Причину устанавливают специалисты.