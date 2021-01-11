Волонтеры экотакси предлагают курянам сдать новогодние елки, сосны или пихты. Деревья отправят на территорию регионального оператора САБ по уборке Курска. С помощью огромного измельчителя их переработают в щепу, которая пойдет на подстилочный материал для животных.С 12 января куряне могут оставить отслужившее новогоднее дерево на контейнерных площадках по адресам: ул. Союзная, 25; ул. Заводская, 27 (рядом с гаражным кооперативом); пр. Клыкова, 4 (за парковкой ТЦ «Компас»); ул. К. Маркса, 72/21 (или пр. Победы, 2) и по ул. Нижней Казацкой, 160.Важно, чтобы деревья, которые отдают на переработку, были чистыми: без игрушек, мишуры, дождика и других украшений.17 и 24 января организаторы также проедут по определенным маршрутам города и соберут елки.17 январяс 10:00 до 10:20 — парковка ТЦ «Кристалл» (пр-т Кулакова, 20)с 10:50 до 11:10 — точка у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2\\\\23А)с 11:30 до 11:50 — парковка ТЦ «Бумеранг» (ул. Студенческая, 20А, рядом с «Автосеть 46»)с 12:10 до 12:30 — пл. Перекальского (парковка напротив магазина «Пятерочка», переулок Блинова,1)с 12:50 до 13:10 — парковка ТЦ «Европа 29» (пр-т Победы, 48)24 январяс 10:00 до 10:20 — парковка ТЦ «Куряночка» (ул. Дзержинского, 69Б)с 10:40 до 11:00 — парковка гипермаркета «Линия» (ул. 50 лет Октября, 98)с 11:30 до 11:50 — парковка гипермаркета «Линия» (ул. Октябрьская, 80 А)с 12:10 до 12:30 — парковка ТЦ «Европа 10» (ул. К. Маркса, 59)с 13:00 до 13:20 — парковка ТЦ «Европа 52» (ул. Никитина, 1В).