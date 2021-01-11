По информации УМВД России по Курской области, с 1 по 9 января в регионе совершено 337 преступлений. По горячим следам сотрудникам патрульно-постовой службы удалось раскрыть порядка 30 правонарушений.За время новогодних праздников полицейские разыскали 12 без вести пропавших и семь подозреваемых в совершении преступлений.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 275 раз выезжали по сигналам тревоги. Более 150 человек они задержали за совершение правонарушений, в том числе за хищения из торговых центров. На охраняемых объектах краж не было, уточнили в Росгвардии.