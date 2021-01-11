По заданию регионального комитета природных ресурсов институт «Рязаньпроект» разработал проект по расчистке русла реки Сейм на территории Курска и Курского района - от деревни Голубицкой до поселка Ворошнево. Протяженность участка - 15 километров.Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.Намечено провести расчистку русла реки от донных отложений и топляка, а также береговой полосы от упавших, сухих и поврежденных деревьев. Отдельные эрозионно опасные участки береговой линии укрепят при помощи георешетки с щебнем.Сметная стоимость работ оценена в 332,70 млн рублей.Как сообщил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков, в настоящее время в Федеральное агентство водных ресурсов готовится пакет обосновывающих документов для выделения средств федерального бюджета.Реализация проекта станет продолжением работ по расчистке русла реки Сейм, выполненных в 2019-2020 годах, добавили в администрации региона.