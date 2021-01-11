В 2020 году в Курске начато проектирование автомобильной дороги, связывающей северный подъезд к городу и микрорайон Северный. Протяженность участка составит порядка полутора километров.- Объект находится на завершающей стадии проектирования. В настоящее время ожидается согласование примыкания к федеральной автодороге М-2 «Крым». Планируем в начале февраля передать документы на государственную экспертизу, а в мае текущего года приступить к строительству автодороги, - пояснил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.Финансирование объекта рассчитано на два года. Вдоль проезжей части проектом предусмотрено устройство тротуара в районе жилой зоны и электроосвещения на всем протяжении дороги. Трасса позволит обеспечить ликвидацию заторов и улучшить транспортную доступность быстроразвивающегося Северного микрорайона, а также будет способствовать развитию индивидуальной жилой застройки.