Бойцы военно-исторического клуба «Курская дуга» отработали действия советского пехотного отделения времен Второй мировой войны в общевойсковом бою и передвижение по лесистой местности.В условиях непрекращающегося «боя» с условным противником отделение реконструкторов преодолело пять километров по пересеченной местности, подавив и уничтожив в ходе обходных маневров две пулеметные точки. Участники учений отработали преследование отступающих, пытающихся скрыться в лесу.По итогам состоявшегося «боя» был проведен разбор действий отделения в целом и каждого бойца индивидуально. Тренировка способствовала повышению уровня подготовки участников реконструкции.В тот же день бойцы клуба «Курская дуга» и курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Курск» почтили память павших советских воинов, возложив цветы к памятнику бойцам 254-го Краснознаменного зенитно-артиллерийского полка в Горелом лесу. Юные патриоты узнали от старших товарищей об истории создания этого мемориального комплекса.