В курском центре «Успех» обучающиеся на курсе «3D-дизайн и технологии дополненной виртуальной реальности» вместе с педагогом Дмитрием Глаголевым создали 3D-макет Курской крепости. Выполнен он по схематической иллюстрации абриса Курска 1722 года, созданной нашим современником Михаилом Золотиловым.- В технологии задействована дополненная реальность, но с применением устройств виртуальной. Это позволяет увидеть 3D-модель Курской крепости через смартфон, планшет и другие доступные каждому электронные устройства, а также более подробно рассмотреть исторический центр города в шлеме и очках виртуальной реальности, - поясняет руководитель курса Дмитрий Глаголев.В будущем необычный проект к 1000-летию Курска планируется усовершенствовать. В планах создать жетоны, позволяющие узнать интересные факты о каждой постройке крепости, детально рассмотрев её со всех сторон. Для этого нужно будет надеть очки или шлем виртуальной реальности и разместить жетон около нужного объекта на схематической иллюстрации абриса. Объект станет объемным, а около него появится справочная информация с интересными фактами.На разработку и создание проекта у обучающихся центра «Успех» ушло четыре месяца. Всего было задействовано сто человек. Все элементы 3D-макета ребята разрабатывали самостоятельно в приложениях 3DS Max и Unity в период дистанционного обучения.Курский центр «Успех» работает в рамках нацпроекта «Образование».Всего в 2020 году в нем около тысячи детей завершили очное обучение, 3200 получили знания в дистанционном формате. Здесь осваивают программы дополнительного образования по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт». Занятия ведутся по нескольким профилям: физико-математическому, химико-биологическому, инженерно-изобретательному, информационно-технологическому, художественно-творческому и спортивному. Занятия проходят бесплатно.