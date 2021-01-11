Катание с крутых горок может обернуться трагедией или несчастным случаем, - предупреждают курские спасатели. Так, в последний день каникул школьники скатывались на ватрушках в овраге, расположенном в районе улицы Звездной.Проходящая мимо женщина увидела, как ребенок скатился в воду, которая скопилась в низине. Курянка незамедлительно позвонила в Службу спасения. На место приехала оперативная группа управления по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска. Ребята уже разбежались.Как показывает практика, подобные случаи – не редкость. Катание на «ватрушках» является самым опасным и непредсказуемым видом отдыха.Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам по возможности не оставлять детей без присмотра, не позволять им кататься с ледяных горок и пологих склонов.