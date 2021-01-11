11 жителей Курска обратились в отделы полиции с заявлениями по факту телефонного мошенничества. Восемь потерпевших попались на уловки аферистов, разместив в интернете объявления о продаже велосипеда, садового инвентаря, беговой дорожки и другого имущества.Двое курян поверили лжесотрудникам службы безопасности банка и согласились остановить несанкционированную транзакцию. Один потерпевший потерял сбережения, желая заработать на бирже. Общая сумма ущерба от звонков телефонных мошенников превысила 1 миллион рублей.