Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Кореневского района. Женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.6 января 2021 года вечером подозреваемая со своим 56-летним сожителем в доме, расположенном в селе Кремяное Кореневского района, распивали спиртные напитки. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им мужчину в голову. От полученного ранения тот скончался.Сейчас подозреваемая находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.