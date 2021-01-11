10 января в Службу спасения обратилась жительница улицы Полуянова города Льгова. Она рассказала, что несколько дней не видела свою 84-летнюю соседку. Сначала женщина долго не могла дозвониться до пенсионерки, но спустя некоторое время та взяла трубку.Пожилая женщина рассказала, что ей стало плохо и она лежит на полу, встать не может. Соседка тут же вызвала спасателей и медиков. К дому оперативно приехали огнеборцы 10-й пожарно-спасательной части г. Льгова и Льговского района.Спасатели решили вскрыть окно в одноэтажном доме, они аккуратно взломали крепление и проникли внутрь. Открыв дверь, пожарные впустили медиков, которые доставили женщину в больницу.В этот же день к спасателям Суджанского района обратились родственники пенсионерки, проживающей в Судже на улице Розы Люксембург. Они рассказали, что уже сутки не могут дозвониться до 67-летней женщины.Прибывшие по указанному адресу пожарные вскрыли входную дверь. Хозяйка была дома, но позвать на помощь и самостоятельно встать не могла. Ее незамедлительно передали сотрудникам скорой помощи.Благодаря бдительности родственников и соседей, а также оперативности и профессионализму спасателей, трагедий удалось избежать.