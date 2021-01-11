По состоянию на утро 11 января в Курской области зарегистрировано 22 710 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболел 171 человек.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 643 человека, на искусственной вентиляции легких – 143.Всего выздоровели 19 981 пациентов, в том числе 69 - за последние сутки. От тяжелой ковидной пневмонии скончались 319 человек.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +108г. Железногорск +13Курский +11Октябрьский +7Кореневский +6г. Дмитриев +3Дмитриевский +3Обоянский +3Железногорский +3Большесолдатский +2Мантуровский +2Солнцевский +2Черемисиновский +2Беловский +1Золотухинский +1Конышевский +1г. Обоянь +1г. Фатеж +1.Фатежский +1.