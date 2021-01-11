11 января в 05:39 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Орехово Касторенского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПЧ № 28, опорного пункта Орехово, сотрудники полиции, медики скорой помощи, сотрудники электросетей и газовая служба.Пожар локализовали в 05:47, ликвидировали полностью - в 05:58. Жилой дом размерами 50 квадратных метров сгорел дотла.Пожар тушили 16 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.