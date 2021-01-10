В Курской области на ИВЛ находятся 133 ковид-пациентов. Из них 13 - на инвазивной вентиляции легких.За минувшие сутки от коронавируса выздоровело 108 курян. Всего с начала пандемии - почти 20 тысяч человек.Число умерших от коронавируса в Курской области на 10 января 2021 года составило 319 человек. За минувшие сутки новых летальных случаев нет.За минувшие сутки на 10 января 2021 года в Курской области зарегистрировано 176 новых случая заражения ковид. Всего с начала пандемии в регионе переболело коронавирусом более 22, 5 тысяч человек.