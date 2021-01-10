В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО «Курские электрические сети» с 11 января на нескольких улицах Курска отключат свет.Как сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Курска, в Сеймском округе с 11 по 15 января с 9:30 до 15:30 света не будет в домах на улицах Прилужной, Монтажников и Народной (частный сектор). Справки по телефону 32-32-15.В Центральном округе с 12 по 15 января с 13:00 до 17:00 электричества не будет в домах № 5/1, 5/5, 5/2 и 5/16 по улице Школьной. Справки по телефону 32-40-89.В Железнодорожном округе с 11 по 15 января с 9:30 до 16:00 останутся без света жители домов № 25 - 87 и 56 - 106 по улице Бочаровской. Справки по телефону 26-32-10.