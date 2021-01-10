На автовокзале Курска к стражам порядка обратился водитель рейсового автобуса. Проверяя салон, он заметил забытую пассажиром вещь и сообщил о находке правоохранителям. Сумку осмотрели в присутствии понятых. Внутри оказались детские игрушки и продукты питания. В боковом кармане нашли СНИЛС на имя несовершеннолетнего ребенка. Сотрудники патрульно-постовой службы предположили, что хозяином имущества могут быть ближайшие родственники мальчика.Чтобы их отыскать, полицейские сделали несколько запросов в информационный банк данных ведомства. Матерью ребенка, чьи документы были в сумке, оказалась тридцатидвухлетняя жительница поселка Медвенка. Стражам порядка удалось оперативно найти ее номер телефона. Выяснилось, что сумка принадлежит ей. Уже через час женщина забрала свои вещи в Северо-Западном отделе полиции. Она поблагодарила сотрудников за профессионализм и внимательное отношение.