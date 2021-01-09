В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса «Спутником V». Работают девять прививочных пунктов – во взрослых поликлиниках Курска, в областном кожвендиспансере и больнице города Железногорска. 11 января прививочный пункт откроется в пятой поликлинике Курска.До конца января пункты также откроются во всех центральных районных больницах. Пока в районах проводится выездная вакцинация.В прошлом году в Курскую область поступило количество доз, позволяющее привить 2042 человека. Прививку вводят добровольно и бесплатно пока медикам, учителям и социальным работникам.Масштабная вакцинация населения в Курской области начнётся с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. Первую партию в этом году, рассчитанную на 1800 человек, ожидают уже в конце следующей недели.