С вечера 9 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха-ночью -2…-7 ºС, днем 0…-5 ºС.Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.