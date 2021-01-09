Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства региона вместе с представителями администрации города Курска провели масочный рейд в более полусотни объектов в суперцентре «Европа» на проспекте Дружбы, торговых центрах «Бумеранг» и «Дом мебели».В супермаркете «Порядок» специалисты увидели, что некоторых покупателей впускают и обслуживают без средств индивидуальной защиты. Составили протокол об административном правонарушении. Решение о наказании примет суд.В «Доме мебели» масочный режим нарушили некоторые сотрудники. На руководителя оформили вызов, чтобы потом составить протокол об административном правонарушении.В ходе рейда проверяли также режим обработки помещений, наличие антисептиков, соблюдение социальной дистанции. Мониторинг будет продолжен.