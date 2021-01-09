С начала 2021 года инспекторы ГИМС МЧС по Курской области вместе со спасателями ВОСВОД и Аварийно-спасательной службы провели более 40 надзорно-профилактических рейдов и патрулирований по водоемам области.В выходные дни две патрульные группы контролируют обстановку на водоемах Курска. В каждом муниципальном образовании оперативные группы контролируют места возможного массового выхода людей на лед.Из-за переменчивой погоды лед на водоемах очень коварен. На закрытых водоемах его толщина не превышает семи сантиметров, а на реках едва достигает пяти сантиметров. Но это не останавливают рыбаков от любимого занятия.- Ежедневно на водоемах региона мы фиксируем порядка ста рыбаков, - говорит старший инспектор ГИМС ГУ МЧС по Курской области Геннадий Алябьев. – С каждым из них мы проводим профилактические беседы, напоминаем правила безопасности.Кроме рыбаков в выходные дни патрульным группам встречаются и гуляющие с детьми семьи. С ними инспекторы проводят разъяснительную работу, рассказывают о том, насколько опасно отпускать детей одних к водоемам, приводят примеры печальной статистики. Родителям вручают памятки с напоминанием о необходимости соблюдения установленных требований и о том, как оказать помощь тем, кто попал в беду на воде.