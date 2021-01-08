17 и 24 января по Курску проедет экотакси. В рамках нового проекта «Елки-Щепки» волонтеры соберут у курян елки, сосны и пихты. Деревья отвезут на территорию Спецавтобазы, где переработают в щепу. В дальнейшем она пойдет на подстилочный материал для животных.17 января экотакси проедет по следующему маршруту:10.00 - 10.20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20).10.50 -11.10 - точка у входа в кинотеатр «Ассоль» (улица Малышева, 2/23а, микрорайон КЗТЗ).11.30 - 11.50 - парковка ТЦ «Бумеранг» - место рядом с «Автосеть 46» (улица Студенческая, 20а).12.10 - 12.30 - площадь Перекальского (парковка напротив магазина «Пятерочка», переулок Блинова, 1).12.50 - 13.10 - парковка ТЦ «Европа 29» (проспект Победы, 48).24 января экотакси будет курсировать по этому маршруту:10.00 - 10.20 - парковка ТЦ «Куряночка» (улица Дзержинского, 69б).10.40 -11.00 - парковка гипермаркета «Линия» на Северо-западе (улица 50 лет Октября, 98).11.30 - 11.50 - парковка гипермаркета «Линия» в Железнодорожном округе (улица Октябрьская, 80а).12.10 - 12.30 - парковка ТЦ «Европа-10» (улица Карла Маркса, 59).13.00 - 13.20 - парковка ТЦ «Европа 52» (район проспекта Дериглазова, улица Никитина, 1в).Деревья должны быть чистыми: без игрушек, мишуры, дождика и других украшений.