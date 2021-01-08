В курских маршрутках появились объявления о том, что с 12 января проезд будет стоить 21 рубль. Действующие тарифы на проезд в коммерческом пассажирском транспорте последний раз изменялись в 2018 году.За это время официальный уровень инфляции составил 11 %. Цены на ГСМ возросли на 15 %, на ремонтные работы и обслуживание транспортных средств от 12 до 17 %, на запасные части и материалы на от 11 до 20 %.Для поддержания транспорта в технически исправном состоянии, недопустимости срыва перевозок возникла необходимость в увеличении тарифа на проезд на коммерческом пассажирском транспорте.