На 43-м году жизни скончался Вадим Усачев – директор Курского завода «Маяк» – филиала АО ННПО имени М.В. Фрунзе.Вадим Владимирович начал свой трудовой путь в 2002 году в ОГУП «Курскоблжилкомхоз» сразу после окончания Курского государственного технического университета.Прошел все ступени карьерной лестницы - от простого рабочего до руководителя. С июля 2017 года он возглавлял Курский завод «Маяк» – филиал АО ННПО имени М.В. Фрунзе.Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким Вадима Усачева.