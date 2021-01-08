8 января в 14:36 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире на улице Мира в Курчатове. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 7 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.Возгорание локализовали в 14:48, ликвидировали полностью - в 14:49. В квартире частично выгорел кухонный гарнитур. Из людей никто не пострадал.Пожар тушили 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.