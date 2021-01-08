На утро 8 января в Курской области всего зарегистрировано 22 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 175 человек заболели за последние сутки.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 590 человек, на ИВЛ – 134. Всего выписали 19 695 пациентов, 101 – за последние сутки.На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 319 (+2; мужчина 43 года, женщина 63 года) человек.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +136Курский +13г.Железногорск +8г. Фатеж +4г. Щигры +4Фатежский +3Щигровский +2Железногорский р-н +2Касторенский +1Октябрьский +1Советский +1.