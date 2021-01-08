7 января в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома в деревне Шмарное Фатежского района.На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 45, отдельного поста Верхний Любаж Фатежского района, ПЧ № 27 Золотухинского района, ПСЧ № 8 города Курска сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.Возгорание локализовали в 10:25, ликвидировали полностью – в 10:38. В доме площадью 60 квадратных метров огонь уничтожил кровлю, выгорели комнаты. Пожар тушили 21 человек и семь единиц техники.