В 22:45 6 января в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль в селе Сотниково Фатежского района.- На место происшествия выезжали пожарные отдельного поста пожарной охраны «Верхний Любаж», ПЧ № 45 Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. По прибытии в 22:52 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:55, ликвидировано в 22:58, - рассказали в ГУ МЧС.В результате пожара в автомобиле «Ауди 80» поврежден салон и кузов.Ущерб и причина пожара устанавливаются.