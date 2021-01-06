Диагностические исследования проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и ряда лабораторий региональных медицинских организаций.В Курской области обследование на коронавирус прошли 528881 человек, из них более 155 тысяч - на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области.Управлением Роспотребнадзора по Курской области, в том числе в праздничные дни, продолжаются противоэпидемические мероприятия по выявлению заболевших, установлению круга контактных лиц.Лица, контактировавшие с больными с подтвержденным диагнозом Covid-19, уведомляются о необходимости самоизоляции; в медицинские организации по месту жительства направляются предписания о медицинском наблюдении находящихся в самоизоляции лиц, в целях предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъяснения правовых последствий нарушений режима гражданами организовано взаимодействие с правоохранительными органами, добавили в ведомстве.