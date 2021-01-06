За прошедшую неделю (с 28 декабря 2020 г. по 3 января 2021 г.) в области зарегистрировано 4498 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что ниже порогового уровня на 40%, сообщили в Роспотребнадзоре.Эпидемиологический порог превышен только среди взрослого населения – на 13,9%.Детей среди заболевших - 44,9%. Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ среди детей не превышены.Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной и общественной профилактики.По возможности как можно меньше находитесь в общественных местах, больше гуляйте на свежем воздухе. Одевайтесь в соответствии с погодными условиями, не допускайте переохлаждения.