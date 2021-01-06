Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в Курске создан первый отдельный ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии Западного военного округа. Батальон будет заниматься обеспечением воинских частей и соединений Смоленской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской и Московской областей.В составе подразделения - более ста единиц специальной техники. Это подвижные средства технического обслуживания и ремонта, а также подразделения ремонтной роты бронетанковой техники, ремонтной роты вооружения, ремонтной рота автомобильной техники, взвод специальных работ, эвакуационный взвод, а также подразделения обеспечения: взвод материального обеспечения, взвод связи и медпункт.В экстренных случаях батальон сможет быстро эвакуировать поврежденную технику с поля боя, добавили в ЗВО.