В Северо-Западный отдел полиции Курска обратилась девушка, которая заявила о пропаже собаки. Она сообщила, что гуляла с питомцем, ненадолго зашла в магазин, привязав поводок возле входа. Когда вышла, собаки уже не было. Девушка предположила, что собаку украли.На следующий день участковый уполномоченный полиции заметил на улице собаку в ошейнике похожую на ту, о которой заявила курянка. Собака охотно пошла на контакт со стражем порядка. Приезда хозяйки животное ждало в отделе полиции, где его накормили. Вскоре выяснилось, что щенок убежал сам, после того как сломался карабин на ошейнике. Владелица животного искренне поблагодарила полицейских. Сейчас Рик вернулся домой, теперь у него новый ошейник, подаренный полицейскими.