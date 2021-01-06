В больнице №1 Курска завершен ремонт, корпус стационара подготовлен для приема пациентов с коронавирусом. Здесь организовано 206 мест, в том числе шесть реанимационных. Все койки обеспечены кислородом, установлен новый 8-тонный газификатор, сказали в администрации региона.Организовано три инфекционных отделения, согласно требованиям оборудованы «зеленая» и «красная» зоны. Создан месячный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.Также приобретено новое медицинское оборудование. Это и передвижной рентген-аппарат, ИВЛ, уже установлен один газификатор, в ближайшее время поступит еще один. Всего на перепрофилирование больницы направлено порядка 100 млн рублей. Уже во второй половине дня сюда будут направлены первые пациенты. На первом этапе лечить здесь станут заболевших в состоянии средней степени тяжести.Штат сотрудников полностью укомплектован, помощь будут оказывать и ординаторы из КГМУ. Для работников организовано бесплатное горячее питание.Как сообщила главный врач больницы Ольга Тутова, до госпитализации при необходимости пациенты будут проходить КТ-исследование в других лечебных учреждениях согласно установленной маршрутизации.Перепрофилирование корпуса Курской городской больницы №1 заняло чуть более двух месяцев. Продолжаются ремонтные работы в акушерско-гинекологическом корпусе больницы №4 в Курске. Там будет создано свыше 150 мест для приема пациентов с коронавирусом.