По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 6 января и в течение суток будет облачно. Временами небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, утром и днем с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица, утром и днем налипание мокрого снега. Ветер ночью южной четверти, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5º мороза, днём от 3º мороза до 2º тепла.Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.