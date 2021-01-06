Глава региона без предупреждения прибыл на предприятие, отреагировав на жалобы курян на якобы неофициальную работу завода. Губернатор подчеркнул, что на днях лично убедился в присутствии неприятного запаха, сообщили в администрации региона.- В праздничные дни сюда приехал после 10 вечера. Действительно, чувствуется резкий запах вблизи завода. Необходимо также проверить прилегающие предприятия. Не исключено, что источник может быть там, - сказал губернатор.Губернатор убедился, что сушильные машины остановлены и опечатаны. Это касается в том числе третьей сушильной машины. Руководство предприятия заявило, что техника прекратила работу с 31 декабря до установки фильтрующего оборудования.- Полностью проведена оплата, в течение 45 дней будет поставка фильтра, еще три недели требуется для установки. Что касается пара – это работа котельной. Сами машины по требованиям суда полностью остановлены и опечатаны. По третьей машине суд предстоит 12-го января, - отметили представители предприятия.К контролю ситуации предложено подключить общественников из местных жителей. Их пригласят для личных проверок цехов и котельной.