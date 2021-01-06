В регионе продолжается ликвидация очагов африканской чумы свиней. Мероприятия по уничтожению свиней ведутся в селе Старый Бузец Железногорского района на площадке Троицкого свинокомплекса, который является филиалом ООО «Агропромкомплектация-Курск». Всего в Курской области зарегистрированы семь неблагополучных пунктов по заболеванию АЧС. На шести из них карантинные мероприятия завершаются, проводится заключительная дезинфекция, сообщили в администрации региона.Ведутся проверки путей заноса заболевания на предприятия. Как установлено, источником возбудителя АЧС стало поступление свиней из Тверской области на предприятие по убою в Фатежский район и несоблюдение биобезопасности хозяйством ООО «Реут» Фатежского района. Выявлены нарушения, к работе подключились следственные органы.Подготовлены инициативы в Минсельхоз об изменении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств и организаций, ведущих убой свиней. Также предлагается усилить ветеринарные правила и ввести постоянный лабораторный контроль продукции на предприятиях всех форм собственности.