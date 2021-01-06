Возле областной клинической больницы началось возведение инфекционного корпуса. За основу взят проект республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова в Казани. В разгаре подготовительные работы. На участке трудятся 18 человек и шесть единиц техники.Лечебный корпус площадью 17 тыс.кв. метров вместит 230 коек круглосуточного стационара. Предусмотрена возможность развернуть 75 дополнительных мест.- Курской области крайне нужна эта больница. Здесь разместится инфекционный корпус с несколькими отделениями, поэтому мы рассчитываем на оперативное строительство. Коллеги в Татарстане возвели аналогичный объект летом за сто дней. Из-за погодных условий нам потребуется больше времени. Мы должны мобилизовать силы. Рассчитываем, что подрядчик не подведет, - сказал губернатор Роман Старовойт.Согласно контракту, строительство займет полгода. Представители подрядной организации заверили, что постараются сократить сроки без ущерба качеству.