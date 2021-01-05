С 1 по 4 января в Курской области родились 30 детей - 12 мальчиков и 18 девочек. Первый малыш появился на свет в ночь на 1 января, сразу после боя курантов.В начале нового года популярными стали имена Василиса, Ульяна и Максим. Появились на свет Есения, Стефания, Кира, Ярослав, Даниил.Первого ребенка в этом году зарегистрировали 4 января в Центральном округе, это была девочка Василиса. Первого мальчика - Никиту – также зарегистрировали в этом же отделе ЗАГС.Первая пара, которая официально оформила отношения в этом году, сделала это в Обоянском отделе ЗАГС.