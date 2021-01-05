В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса. Три партии вакцины «Спутник V» поступило в область в прошлом году. Вакцина, полученная 29 декабря, позволит до конца новогодних праздников привить первым компонентом еще 1000 человек. Вторую дозу вакцины сейчас вводят гражданам, привитым в начале декабря.Вакцинацию добровольно и бесплатно пока проводят для медиков, учителей и социальных работников. Открыто девять прививочных пунктов; это взрослые поликлиники города Курска, областной кожвендиспансер и больница города Железногорска.Специалисты наблюдают вакцинированных. Побочные эффекты, такие как кратковременное повышение температуры, отмечаются у небольшого числа граждан.В январе-феврале в Курскую область ожидается поставка 50 тысяч доз вакцины, после чего начнется более масштабная вакцинация населения. Всего в Курскую область уже поступило количество доз, позволяющее привить 2042 человека.