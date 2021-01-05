На утро 5 января в Курской области всего зарегистрировано 21 668 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 174 человека заболели за последние сутки.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 472 человека, на ИВЛ – 144. Выздоровели 19 391 пациентов, в том числе 87 – за последние сутки.На сегодняшний день скончались 314 (+2; мужчины 63 и 66 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +123г. Железногорск +17Беловский +4г. Щигры +4Горшеченский +3Курский +3г. Льгов +3Мантуровский +3Советский +3Тимский +3Касторенский +2Железногорский +2Большесолдатский +1г. Обоянь +1Хомутовский +1Черемисиновский +1.