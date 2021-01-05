В 2020 году в Курске привели в нормативное состояние 47 объектов общей протяженностью около 49,5 километров. Наиболее масштабные работы выполнены на улицах Орловской, Парковой, Дейнеки, Тропинке. На сэкономленные средства отремонтировали улицу Еремина.Самые протяженные объекты этого года – улицы Кавказская и Пучковка – 3,4 км; ул. Бойцов 9-й дивизии на участке от проспекта Хрущева до ул. Звездной и от ул. 50 лет Октября до ул. Ватутина – 2,4 км.В Курске в этом году привели в порядок дороги и в рамках акции «Улицы Победы», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – улицы Ватутина, Конорева, Пигорева, Ольшанского и площадь Рокоссовского.В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 году включены в список около 30 улиц областного центра.