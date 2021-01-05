5 января в 02:57 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме в деревне Балаваново Курчатовского района.На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 9 Курчатовского района сотрудники полиции и медики скорой помощи. Пожар локализовали в 03:05, ликвидировали полностью - в 03:07.Огонь повредил в доме деревянную стену. В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.