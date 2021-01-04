В Сеймском округе Курска сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель одного из поселков Курской области.Мужчина показал свидетельство о регистрации машины и водительское удостоверение. У полицейских возникли сомнения в подлинности документов. Для дальнейшего разбирательства автолюбителя доставили в Сеймский отдел полиции. Документы отправили на исследование.Если эксперты установят, что водительское удостоверение - подделка, в отношении курянина будет возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.