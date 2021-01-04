С вечера 4 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами гололед, на дорогах гололедица, туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью и днем составит -4…+1 ºС.Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.